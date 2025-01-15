Польща виділила Україні новий пакет військової допомоги на понад €200 млн

Про це Туск заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

«Польща, звісно ж, допомагає в зусиллях України у боротьбі з російською атакою. Ще одна 46-та допомога вже готова. 46-та польська допомога Україні. Найближчим часом розпочнеться постачання. Цього разу допомога на понад 200 мільйонів євро», — зазначив Туск.

Польський прем’єр-міністр не розкрив подробиць складу пакета допомоги, зазначивши, що «про це потрібно говорити якомога менше, а робити якомога більше».