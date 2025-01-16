Чисельність української армії складає 880 тис. військових, — Зеленський

Про це він сказав на пресконференції з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.

За словами Зеленського, українська армія налічує 880 тис. людей, тоді як російський контингент в Україні — близько 600 тис.

«Чому? Як би там не було, і навіть після війни ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. Ви знаєте, сьогодні 600 тисяч (трохи плюс) російського контингенту на території нашої держави. Може і трохи мінус, залежно як сьогодні наші хлопці попрацювали. Що стосується української армії, сьогодні вона становить 880 тисяч. Але 880 тисяч захищають усю територію. Російські війська зосереджені на деяких напрямках», — зауважив президент.

Через це, як зазначив Зеленський, на деяких ділянках РФ має кількісну перевагу.

Водночас він наголосив: Київ підтримує ініціативу з іноземним контингентом, проте необхідно розуміти, яким він може бути та якою буде армія України.

«Це дуже велика армія. Тому ігри з меседжами про скорочення і так далі — ми сьогодні не граємо в це. Тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога. Це теж серйозна, а на сьогодні — єдина гарантія безпеки. Плюс допомога, плюс зброя наших партнерів. Тому як зберегти велику армію — це також частина цих домовленостей», — пояснив Зеленський.