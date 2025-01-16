ООН цьогоріч планує залучити понад $3,32 млрд для гуманітарної допомоги Україні

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, план гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році передбачає залучення понад $2,6 млрд. Реалізацію плану Шмигаль обговорив із заступником генсека ООН з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Також під час зустрічі обговорили діючі та нові програми підтримки. Зокрема, забезпечення питною водою громад на півдні України, розмінування, альтернативні джерела тепла й енергії, відновлення житла й будівництво укриттів, програми для розвитку бізнесу.

У межах другого плану – реагування на потреби біженців – у 2025 і 2026 роках гуманітарні організації підтримають 11 країн у регіоні, що надаватимуть розширені послуги у сфері захисту для включення понад 2 млн біженців з України, передає Укрінформ.

В ООН вважають, що це дасть змогу надати доступ до житла, роботи, медичної підтримки, спеціалізованих правових послуг. Партнери надаватимуть грошову допомогу найбільш уразливим людям, щоб задовольнити їхні основні потреби.

За підрахунками ООН, на ці потреби необхідно $690,3 млн у 2025 році. Загалом у 2025-2026 роки Організація потребуватиме $1,2 млрд для допомоги біженцям.