З небезпечних районів Донеччини поліція евакуювала 13 350 дітей Умер режиссер Дэвид Линч » ХАМАС і Ізраїль уже підписали угоду про припинення вогню В угоду про припинення вогню в секторі Гази внесли остаточні правки, що свідчить про те, що ХАМАС та Ізраїль підписали її Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на власні джерела. За словами співрозмовників видання, делегація Ізраїлю вже покинула столицю Катару Доху після узгодження розбіжностей в угоді. Водночас зазначено: затвердження документа «майже провалилося б», якби не втручання посередників. Між сторонами також вирішено, що Ізраїль з вечора пʼятниці, 17 січня, зменшить кількість рейдів на сектор Гази. Водночас ізраїльські медіа інформували, що 17 січня делегація Єрусалима вирушить у Каїр, аби координувати виконання угоди.