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ХАМАС і Ізраїль уже підписали угоду про припинення вогню

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, делегація Ізраїлю вже покинула столицю Катару Доху після узгодження розбіжностей в угоді. Водночас зазначено: затвердження документа «майже провалилося б», якби не втручання посередників.

Між сторонами також вирішено, що Ізраїль з вечора пʼятниці, 17 січня, зменшить кількість рейдів на сектор Гази.

Водночас ізраїльські медіа інформували, що 17 січня делегація Єрусалима вирушить у Каїр, аби координувати виконання угоди.

17 января, 2025 | Category: Израиль, Новости

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