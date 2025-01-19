Єрмак у Парижі обговорив можливий контингент французьких військових в Україні

Про це глава ОП написав у телеграм.

«Сьогодні працюю у Франції. У продовження діалогу між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Франції Емманюелем Макроном та їх зустрічі, яка відбулася в грудні, зустрівся з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелєм Барро», — розповів Єрмак.

Він додав, що з французьким міністром обговорив розвиток двосторонніх відносин між країнами, європейську єдність і протидію російській агресії.

Крім того, очільник Офісу президента провів зустріч з дипломатичним радником президента Французької Республіки Емманюелем Бонном, керівником військового штабу президента Франції Фаб’єном Мандоном, радником президента Франції Ксав’є Шателем та Бертраном Бюшвальтером.

«Розповів про ситуацію на полі бою. Обговорили військову допомогу Україні в 2025 році, тренування наших воїнів, питання контингенту», — зазначив Єрмак.