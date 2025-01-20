Українська компанія постачала РФ мікрочіпи для ракет та БПЛА: співробітникам оголосили підозри

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, вони організували схему незаконного постачання електронних компонентів з України до Росії в обхід міжнародних санкцій. Ці компоненти використовувалися для виробництва ракет і безпілотників.

Лише за 2022-2023 роки через цю схему до РФ було переправлено понад 1,5 тисячі одиниць мікроелектроніки загальною вартістю близько $500 тис.

Один із фігурантів вже затриманий, йому готують повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Іншим учасникам, які перебувають за кордоном, підозру повідомлено заочно.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьох співробітників та засновника приватного товариства викрито за фактом пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.