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У Польщі заговорили про скасування допомоги «800+» для українців, які не працюють

Про це пише PAP.

Як зазначає видання, минулого тижня це питання порушив мер Варшави, кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський. Він стверджує, що пропозиція позбавити безробітних українців права на виплату 800+ є проявом здорового глузду й буде вигідною для Польщі.

Своєю чергою голова партії «Право та справедливість» Маріуш Блащак зазначив, що його політсила подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми 800+, аби кошти отримували лише ті українці, які працюють у Польщі.

Пропозицію Тшасковського підтримав також віцепрем’єр, міністр оборони та глава Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш.

«Для мене особисто вона є максимально прийнятною», – сказав політик.

«Поляки відкрили свої серця, свої домівки, ми допомагаємо, виплачуємо соціальні допомоги, даємо медицину, освіту в школах. Але ми також очікуємо, що це будуть не тільки витрати з державного бюджету з боку наших платників податків. [Має бути] внесок у польську економіку, внесок у всі ці витрати, які здійснює польська держава», – додав він.

Наразі допомогу в розмірі 800 злотих надають на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу. Її виплачують як полякам, так і українцям. При цьому діти біженців зобов’язані ходити до польських шкіл. В іншому випадку виплати буде скасовано.

22 января, 2025 | Category: Мир, Новости, Украина

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