The Times: Мирна угода Трампа з Україною допоможе Росії здійснити перегрупування, — командувач армією

Про це йдеться у статті The Times, переклад якої наводить Еспресо.

Генерал-лейтенант Майк Елвісс, командувач польової армії, попереджає, що після припинення бойових дій розпочнуться перегони за відновленням бронетанкових сил, оскільки країни готуватимуться до наступної війни.

Виступаючи на Міжнародній конференції бронетехніки у Фарнборо, він сказав: «Безсумнівно те, що як тільки в Україні замовкнуть гармати, відбудеться російське відродження, відновлення і ще більша змова з новою віссю агресорів. Перегони за переорієнтацію і відновлення звичайних засобів стримування в епоху стратегічної конфронтації». Він пояснив, що під «звичайними засобами стримування» він має на увазі бронетанкові сили.

Китай, Іран і Північну Корею військові вважають частиною «осі агресорів», які співпрацюють з Росією з метою дестабілізації Заходу.

Високопоставлені офіцери міністерства оборони вважають, що тільки-но Трамп укладе мирну угоду, між Росією і Заходом розпочнеться гонка за підготовку своїх армій до наступного конфлікту.

Існує також переконання, що наступного разу Росія буде «набагато кращою», оскільки її військові постійно адаптуються до ведення бойових дій, за словами генерал-лейтенанта Ральфа Вуддісса, командувача корпусу швидкого реагування НАТО — головного внеску британської армії в Альянс.

Він додав, що Великій Британії слід бути обережною, припускаючи, що Росія буде воювати з «тим же рівнем майстерності», який вона продемонструвала у 2022 році, коли їй не вдалося захопити Україну.

Генерал-майор Метью Ван Вагенен, заступник начальника штабу США з операцій та розвідки в європейській штаб-квартирі НАТО, сказав, що, на його думку, Росія вже швидко відновлює свої сили і повернеться до рівня військового потенціалу до 2022 року «швидше, ніж ми думаємо».

Він попередив, що в Альянсі існує дефіцит бронетехніки через допомогу Україні та скорочення інвестицій за останні 35 років, і що країнам необхідно нарощувати виробництво, готуючись до майбутнього конфлікту. Відповідаючи на запитання про те, наскільки не вистачає бронетехніки в Альянсі, він сказав, що дефіцит «дуже великий».

Лише британській армії не вистачає сотень транспортних засобів, щоб виконати зобов’язання перед НАТО мати дві дивізії, які можуть воювати у складі Альянсу. Нестача стосується бронетехніки і так званих «допоміжних» транспортних засобів, таких як «Ленд Ровери» і паливозаправники, що використовуються для поповнення запасів військ.

Однак генерал-лейтенант Девід Істмен повідомив на конференції, що зараз реалізується низка програм з модернізації армійського автопарку шляхом заміни Land Rover та інших застарілих транспортних засобів.

За словами міністра оборонних закупівель Марії Ігл, наразі 5 мільярдів фунтів стерлінгів інвестується в оснащення армії 623 сучасними бронемашинами Boxer, а також 148 танками Challenger 3, які, як очікується, надійдуть на озброєння до кінця 2030 року.

Трамп прагне закінчити війну в Україні протягом перших 100 днів після вступу на посаду. Однак союзники по НАТО занепокоєні тим, що Київ не має достатньо сильної позиції, щоб розпочати переговори, які, ймовірно, будуть на користь Путіна і призведуть до втрати Україною значної частини своєї території.

Очікується, що Трамп незабаром зустрінеться з Путіним. Виступаючи після своєї інавгурації, Трамп сказав: «Він повинен укласти угоду… Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми».

Європейські дипломати побоюються, що Путіну не можна довіряти в тому, що він укладе справедливу угоду, і що будь-яка така угода лише дозволить Росії відновити свої розбиті сили, щоб знову спробувати захопити Україну і, можливо, просунутися далі на захід.

Генерал Роланд Вокер, професійний глава британської армії, попередив у липні минулого року, що Британія повинна бути готова до війни через три роки.

Він сказав, що армія має «достатньо часу», щоб підготуватися і уникнути конфлікту. Згідно з його планами модернізації армії, чисельність якої, як очікується, цього року скоротиться до 70 000 осіб, він хоче, щоб армія була готова перемогти армію, яка втричі перевищує її за чисельністю.