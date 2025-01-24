Через провал із закупівлею озброєнь Умєров оголосив про кадрові зміни в Міноборони

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Він наголосив, що єдиний критерій, який Міноборони ставить перед Агентством оборонних закупівель – вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

«На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обов’язково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ (ключові показники ефективності, – ред.) підпорядкованим підприємством МОУ», – написав Умєров.

Так, міністр ухвалив рішення відсторонити «всіх, хто провалив цю роботу». Зокрема, Умєров подав до Кабінету міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Крім того, оборонне відомство відкликає двох представників держави з Наглядової ради.