Трамп заявив, що розгляне можливість повернення США до ВООЗ Сили оборони за добу на фронті знищили 1720 російських окупантів » Сили оборони й ГУР повторно уразили Рязанський НПЗ, що забезпечує ворожу армію пальним Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти «Рязанської нафтопереробної компанії» Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. «Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі», — звітували у відомстві. «Рязанська нафтопереробна компанія» забезпечує російську окупаційну армію. Цей нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне пальне ТС-1. Окрім того, нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Коренево Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, додали у Генштабі. За ніч над РФ збито 15 БПЛА, заявили раніше в міноборони РФ. «8 БПЛА — над територією Рязанської області, 6 — над територією Курської та один — над територією Білгородської області», — повідомляє відомство. Рязанські пабліки, місцеві жителі, а також Z-канали повідомляли про чергову пожежу в районі НПЗ у Рязані.