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Сили оборони й ГУР повторно уразили Рязанський НПЗ, що забезпечує ворожу армію пальним

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі», — звітували у відомстві.

«Рязанська нафтопереробна компанія» забезпечує російську окупаційну армію. Цей нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне пальне ТС-1.

Окрім того, нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Коренево Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, додали у Генштабі.

За ніч над РФ збито 15 БПЛА, заявили раніше в міноборони РФ.

«8 БПЛА — над територією Рязанської області, 6 — над територією Курської та один — над територією Білгородської області», — повідомляє відомство.

Рязанські пабліки, місцеві жителі, а також Z-канали повідомляли про чергову пожежу в районі НПЗ у Рязані.

26 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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