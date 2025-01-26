Сили оборони й ГУР повторно уразили Рязанський НПЗ, що забезпечує ворожу армію пальним

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
«Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі», — звітували у відомстві.
«Рязанська нафтопереробна компанія» забезпечує російську окупаційну армію. Цей нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне пальне ТС-1.
Окрім того, нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Коренево Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, додали у Генштабі.
За ніч над РФ збито 15 БПЛА, заявили раніше в міноборони РФ.
«8 БПЛА — над територією Рязанської області, 6 — над територією Курської та один — над територією Білгородської області», — повідомляє відомство.
Рязанські пабліки, місцеві жителі, а також Z-канали повідомляли про чергову пожежу в районі НПЗ у Рязані.
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