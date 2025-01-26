Трамп: жителі Гренландії хочуть бути частиною США

Про це інформує The Guardian.

«Я вірю, що ми отримаємо Гренландію, тому що це дійсно має стосунок до свободи світу, — наголосив він. — Це не має нічого спільного зі Сполученими Штатами, окрім того, що ми єдині, хто може забезпечити свободу».

Ці коментарі з’явилися після телефонної розмови, під час якої Трамп був агресивним у своїх намірах. За словами п’ятьох європейських чиновників, розмова пройшла в напруженій атмосфері.

Голова комітету з питань оборони данського парламенту, депутат-консерватор Расмус Ярлов підкреслив, що Данія ніколи не віддасть своїх громадян проти їхньої волі, попри потужність США.