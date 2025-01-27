ЄС погодив продовження санкцій проти Росії, пішовши на угоду з Угорщиною

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні у понеділок, 27 січня, погодились на продовження санкцій проти Росії ще на пів року.

Джерело: «Європейська правда» з посиланням на повідомлення в X (Twitter) топдипломатки ЄС Каї Каллас

Питання продовження санкцій ЄС проти Росії перебувало під питанням через погрози Угорщини заблокувати рішення.

«Міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни», – наголосила Каллас.

Вона додала, що Росія має сплатити ціну за свою агресію.

Раніше ЗМІ дізналися, що Угорщина погодилась на продовження санкцій проти РФ терміном ще на пів року в обмін на заяву ЄС, що стосується занепокоєння Будапешта щодо «енергетичної безпеки».