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Армія РФ намагається закріпитися в острівній зоні у гирлі Дніпра

Про це заявив речник оперативно-тактичного угрупування «Херсон» лейтенант Павло Дрогаль у брифінгу.

«Російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні.

Всього у період з 20 січня по 26 січня ворог здійснив 529 обстрілів і завдав 3 авіаудари.

За словами речника, було зафіксовано 19 спроб проведення штурмових дій. Усі наступальні дії ворога були відбиті українськими захисниками.

Втрати ворога склали 122 російських загарбники вбитими та пораненими, а також 51 одиниця озброєння та військової техніки.

27 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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