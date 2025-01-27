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USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту —  «Суспільне» з посиланням на працівника офісу USAID у Києві

Разом із тим у пресслужбі USAID журналістам не відповіли, проте «перенаправили запит до Держдепу США».

Довідково: USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

27 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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