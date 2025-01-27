USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту — «Суспільне» з посиланням на працівника офісу USAID у Києві

Разом із тим у пресслужбі USAID журналістам не відповіли, проте «перенаправили запит до Держдепу США».

Довідково: USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.