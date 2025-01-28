Данія на фоні заяв Трампа інвестує $2 млрд в оборону Арктики, включно з Гренландією

Данське Міністерство оборони повідомило, що уряд і провідні політичні партії Данії у понеділок, 27 січня, оголосили про домовленість збільшити інвестиції в оборону в Арктиці та Північній Атлантиці на 14,6 мільярдів данських крон (понад $2 млрд) — оборонне відомство Данії

Політична угода уряду та парламенту Данії передбачає виділення понад 2 мільярдів доларів на посилення військової присутності насамперед в Арктиці.

У межах угоди буде профінансоване розгортання трьох військово-морських суден, двох додаткових дронів дальнього радіусу дії, а також залучення супутників для збору розвідувальних даних у регіоні.

В уряді Данії наголошують, що нові інвестиції в безпеку розроблялись спільно з владою Фарерських островів і Гренландії, яких стосуватиметься розгортання нових військових засобів.

Там також анонсували укладання ще однієї домовленості «з акцентом на посилення стримування і оборони в регіоні».