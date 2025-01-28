Росія за рік заробила на експорті нафти близько $130 млрд, це майже повністю збігається з бюджетом війни

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Це для нас непогана звістка — те, що Трамп хоче саме через важіль нафтових цін змусити Росію відмовитись від агресії. Але наскільки це буде дієво, час покаже. Тому що, в принципі, зниження цін тими способами, які планує Трамп, — це достатньо інерційний процес. Тому що дійсно, потрібно домовитися з Саудівською Аравією насамперед, а ця країна достатньо консервативна, навіть якщо з нею домовитися, все рівно ще незрозуміло, наскільки ці ціни знизяться», — сказав він.

За словами Володимира Омельченка, на сьогодні також діють чинники, які можуть сприяти підвищенню цін на нафту.

«Це насамперед такий чинник, як облікова ставка федеральної резервної системи. На мій погляд, це ключовий елемент, який впливає на світову економіку. Тобто Трамп намагається пожвавити світову економіку, знизити облікову ставку ФРС, відповідно зросте попит на промислові товари, продукцію, і попит відповідно зросте і на нафту. Тому я би не сказав, що це буде дуже швидкий процес — зниження цін. Ну, крім того, і Америка ж не може дуже швидко почати видобуток нафти, на це потрібно вкладати інвестиції, і поки вони дадуть свій результат, пройде час, а нам чекати нема чого», — зазначив він.

На думку експерта, непоганий результат вже мають санкції щодо тіньового флоту. За його словами, вже значно зросла ціна на фрахт танкерів, які перевозять російську нафту: «І вже на березень Китай і Індія відмовляються поки що контрактувати російську нафту, тому що вона вже стає дорогою, невигідною, вигідніше це робити з країнами ОПЕК».

Володимир Омельченко зауважив, що минулого року Росія заробила на експорті нафти близько 130 мільярдів доларів.

«Це майже повністю співпадає з бюджетом війни — такий самий військовий бюджет. То, безумовно, якщо скоротяться надходження від експорту нафти вдвічі, наприклад, то це дійсно збільшить дефіцит російського бюджету. Розкрутить інфляційні процеси і, безумовно, що Росії буде практично неможливо продовжувати цю війну, тому що без нафти російський бюджет не працює, економіка війни не працює без нафти і, звісно, це непогано, але подивимося, як це все станеться. Ви знаєте, що в принципі Америка теж, американські компанії мають достатньо велику собівартість видобутку нафти. Насамперед так звану сланцеву нафту. Там у них собівартість близько 50 доларів США, тому нижче вони не можуть опускати цю ціну. Тому що тоді не буде вигідно інвестувати в американський нафтовидобуток. Тому казати, що ось в найближчий час ціни стрімко знизяться, — це, мені здається, ще передчасно «, — сказав експерт.