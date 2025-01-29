Про це повідомляє ANSA.
Закон підтримали 192 парламентарі, коли 42 проголосували проти. Водночас його також схвалив сенат.
Опозиція в підтримці продовження військової допомоги Києву розділилася — 3 партії проголосували за, коли 2 — проти.
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Італійський парламент підтримав продовження військової допомоги Україні до кінця 2025 року
Про це повідомляє ANSA.
Закон підтримали 192 парламентарі, коли 42 проголосували проти. Водночас його також схвалив сенат.
Опозиція в підтримці продовження військової допомоги Києву розділилася — 3 партії проголосували за, коли 2 — проти.
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