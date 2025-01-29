Обговорили відносини зі США і Трампом: Зеленський поспілкувався з Нетаньягу » Італійський парламент підтримав продовження військової допомоги Україні до кінця 2025 року Парламент Італії 28 січня проголосував за продовження військової підтримки України до 31 грудня 2025 року Про це повідомляє ANSA. Закон підтримали 192 парламентарі, коли 42 проголосували проти. Водночас його також схвалив сенат. Опозиція в підтримці продовження військової допомоги Києву розділилася — 3 партії проголосували за, коли 2 — проти.