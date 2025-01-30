ТЦК почали штрафувати мерів за провал мобілізації

Очільники кількох населених пунктів на Львівщині отримали штрафи від територіальних центрів комплектування і соціального захисту за начебто невиконання планів з мобілізації — ВВС News Україна

Як зазначають журналісти, це прецедент для України.

У коментарі ОК «Захід» назвав дії керівника ТЦК законними і в межах повноважень. Натомість джерело у військовому командуванні назвало ситуацію «емоційним непорозумінням» і запевнило ВВС, що вона вже залагоджена.

Про ситуацію 28 січня публічно повідомив мер Дрогобича Тарас Кучма. Він вже майже 10 років очолює цей районний центр з близько 74 тисячами населення.

За його словами, ТЦК викликало його, а також очільників сусідніх населених пунктів: Трускавця, Борислава, Східниці і Мединичів, для «вияснення деяких матеріалів» на 22 січня. Таке бувало вже неодноразово, уточнив мер.

Але, зауважує Кучма, 22 січня він не зміг прибути за викликом, адже був на церемонії прощання з полеглим воїном, мешканцем Дрогобича Михайлом Малинівським.

Однак вже наступного дня ТЦК направив в поліцію лист з вимогою примусово доставити мера Дрогобича в центр комплектування. Врешті-решт Тарас Кучма сам з’явився в ТЦК 27 січня. Там йому виписали протокол про накладення штрафу 34 тисячі гривень.

Мер міста називає цей документ «неаргументованим, емоційним» і «правовим свавіллям». Справа в тому, пояснює Кучма, що очільники населених пунктів не мають ніяких силових підрозділів, щоб примусово доставляти громадян до ТЦК. Єдина функція, яка їм доступна, це оповіщення населення про заходи мобілізації.

Міський голова сусіднього міста Борислава Ігор Яворський підтвердив, що також отримав штраф від ТЦК за невиконання плану мобілізації.

Тарас Кучма вважає все це тиском на місцеве самоврядування і «підготовкою до виборів». Він направив звернення до Асоціації міст України, яка в свою чергу звернулась до президента Володимира Зеленського.

Дрогобицький ТЦК і СП, а також районна військова адміністрація ситуацію не коментували.

В коментарі ВВС Україна ОК «Захід», якому підпорядковуються ТЦК Львівщини, оцінило цю ситуацію як таку, що відповідає закону.

«Органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують первинний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також заходи оповіщення та забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних до пунктів збору», — нагадали в ОК «Захід».

Там твердять, що начальник Дрогобицького РТЦК та СП Львівської області діяв «у межах наданих йому владних повноважень та компетенцій».

Слід зауважити, що ухвалений 11 квітня 2024 року закон про посилення мобілізації в Україні визначає низку обов’язків органів місцевого самоврядування. Він набув чинності 18 травня.

Зокрема, в ньому йдеться про те, що виконавчі органи місцевої влади мають повноваження здійснювати під час мобілізації своєчасне оповіщення і «забезпечення прибуття» громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації.

Робити це міські чиновники мають «шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів».

Крім того, 16 травня 2024 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

В ньому більш детально прописано, що саме має робити міська влада. Так, після отримання відповідного розпорядження ТЦК чи районної військової адміністрації вона має провести оповіщення військовозобов’язаних за адресою місця проживання шляхом вручення повісток під їх особистий підпис. Про результати цього оповіщення необхідно прозвітувати в ТЦК.

Крім того, саме міська влада має забезпечити перевезення військовозобов’язаних від дільниць оповіщення до пунктів збору районних територіальних центрів комплектування або військових частин.

Як це виглядає на практиці? Наприклад, 29 листопада 2024 року голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк розпорядився меру Дрогобича до 1 грудня подати в ТЦК списки громадян, що підлягають взяттю на військовий облік і забезпечити їхню «своєчасну та організовану явку».

Штраф для посадовців місцевого самоврядування за порушення цих правил складає від 34 до 59,5 тисяч гривень.