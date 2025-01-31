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«Абсолютна й переважна» більшість держав НАТО вважають членство України в Альянсі незворотним, — Стефанішина

Про це повідомляє Укрінформ.

У Стефанішиної запитали, чи допускає Київ і союзники з Північноатлантичного альянсу будь-які поступки стосовно членства України в НАТО в межах можливих переговорів з РФ.

«Хочу звернути увагу, що вчора відбулося загальне засідання Ради Україна-НАТО, де ми підбивали підсумки (роботи, – ред.) після саміту НАТО у Вашингтоні, і визначали пріоритети на 25-й рік. Я не можу зараз називати всі країни, але абсолютна й переважна більшість союзників наголошували на рішеннях Вашингтонського саміту про те, що членство України в НАТО є незворотним. Так само я наголосила, що це спільне рішення Ради Україна-НАТО, і воно стосується всіх сторін цього процесу», — відповіла вона.

31 января, 2025 | Category: Новости, Украина

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