Держсекретар США Рубіо запевнив, що Трамп всерйоз налаштований на купівлю Гренландії

Про це він розповів в інтервʼю журналістці Мегін Келлі, цитує «Європейська правда».

Рубіо наголосив: заяви Трампа про безпеку в Арктичному регіоні, де розташована Гренландія, — «це не жарт».

«Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме – придбати її», — сказав він.

Водночас американський держсекретар відмовився спекулювати на питанні, чи вдасться очільнику Білого дому отримати контроль над островом, який належить Данії.

«Очевидно, це є пріоритетом президента, який зробив це питання важливим… Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними», — додав Рубіо.

Реакція Данії

Данський міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість продажу Гренландії Сполученим Штатам, пише Politico.

«Ми не зацікавлені у продажу Гренландії США, цього не станеться, гренландці — це народ, а Гренландія — це країна», — заявив він, реагуючи на слова держсекретаря Рубіо.

Водночас міністр додав: дехто притримується думки, що «якби (США ,– ред.) просто володіли всім світом, то все було б під контролем. Але це не те, що потрібно США».