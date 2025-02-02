Відповідь на дії Трампа: Канада оголосила про запровадження 25% мита на товари зі США

Про це пише Reuters.

Зазначається, що мита на продукцію на 30 млрд канадських доларів набудуть чинності вже у вівторок, 4 лютого, одночасно з американськими тарифами. Ще 125 млрд — підпадуть під нові мита через 21 день.

Трюдо попередив, що наступні тижні будуть складними для канадців, але наголосив, що американці також постраждають від рішень Трампа.

«Вони підвищать ваші витрати – від цін на продукти в супермаркетах до вартості пального на заправках. Вони ускладнять доступ до життєво необхідних товарів за доступними цінами», – звернувся Трюдо до американців.

Так, до списку канадських санкцій потрапили: американське пиво, вино та бурбон; фрукти та фруктові соки, включаючи апельсиновий сік із Флориди – рідного штату Трампа; одяг, спортивне спорядження та побутова техніка.

Канада також розглядає можливість запровадження немитних заходів, зокрема, у сфері критично важливих мінералів, енергетичних закупівель та інших економічних партнерств.

Прем’єр Канади закликав громадян купувати місцеві товари та подорожувати по країні, а не витрачати гроші в США.

«Ми не просили цього конфлікту, але й не відступимо», – підкреслив він.