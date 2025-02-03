 
«  
  »

Протягом січня Сили ППО збили у небі над Україною понад 2300 дронів та ракет ворога

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Що саме збивали і в якій кількості? 

  • 31 крилату ракету Х-101, «Калібр», «Іскандер-К»;
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 1 595 ударних БПЛА типу «Shahed»;
  • 388 розвідувальних БПЛА;
  • 236 БПЛА інших типів.

«За січень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них 77 – на вогневе ураження, 79 – на винищувальне авіаційне прикриття», — зазначили у Повітряних силах.

Також там додали, що протягом січня українська авіація знищила 215 повітряних цілей, уразила командні пункти, пункти управління БПЛА, райони зосередження техніки та живої сили ворога.

3 февраля, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  