Зеленський: Україна отримала від США лише $70 млрд військової допомоги, а не $100-200 млрд як дехто стверджує

Про це він розповів в інтерв’ю Associated Press.

«Я як президент воюючої країни говорю: ми отримали більше 75 (млрд доларів у вигляді допомоги США, — ред.). Тобто 100 млрд з цих 177 млрд доларів (допомоги від США, — ред.), або навіть з 200, як говорить дехто, ми ніколи не отримували», — наголосив Зеленський.

Він пояснив, що допомога не надходила у формі грошей, а складалася переважно зі зброї. Крім військової підтримки, США також надали Україні гуманітарну допомогу, соціальні програми та навчання.

Але, за його словами, твердження про те, що Україна отримала 200 млрд доларів у якості підтримки армії не відповідають дійсності. Президент підкреслив, що хоча країна вдячна за допомогу, різниця між 75 млрд та 200 млрд є важливою.

За його словами, гуманітарна допомога, зокрема для енергетики, становить близько 200 мільйонів доларів, а медичній сфері було надано 100 мільйонів доларів.

«Ось ці 300-400 мільйонів — це те, що держава отримала як держава на ці програми. …Ми це закриємо, з європейцями або внутрішнім ресурсом», — додав президент.

Зеленський також акцентував на важливості підтримки ветеранських програм під час війни, вказавши, що деяка допомога надходила від США безпосередньо окремим організаціям в Україні.

«Це не те, що ми отримали в бюджет, це була пряма допомога цим організаціям від американських організацій», — пояснив він.

Водночас він зазначив, що існує низка інших гуманітарних програм, до яких держава не має стосунку.