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Зеленський відреагував на пропозицію Трампа давати Україні зброю в обмін на корисні копалини

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна відкрита до співпраці із західними партнерами щодо можливого видобутку корисних копалин в обмін на військову допомогу.

Зеленський на пресконференції після зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 4 лютого, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Інтерфакс-Україна»

Глава держави нагадав, що один із пунктів представленого минулого року «плану перемоги» України передбачає інвестиції в корисні копалини, «в нас їх достатньо».

«Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були справді великі об’єми наших корисних копалин», – зауважив Зеленський.

«Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами», – додав він.

Президент також повідомив, що обговорював це питання під час зустрічі з Дональдом Трампом у вересні 2024 року.

5 февраля, 2025 | Category: Новости, США, Украина

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