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Зеленський: Путін збільшує свою армію, бо готується не до перемовин, а до продовження війни

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

З посиланням на українську розвідку, президент зазначив, що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Зеленський вважає очевидним, що буде й надалі розширюватись співпраця РФ з Північною Кореєю. Сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології, додав він.

«І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація», — підкреслив Зеленський.

За словами президента, потрібно бачити, які є загрози і які є інструменти протидії.

«Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного», — наголосив він.

9 февраля, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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