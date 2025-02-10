ЄС перегляне зовнішню допомогу на тлі політики Трампа

Про це пише Bloomberg із посиланням на відповідний проєкт документа.

Зазначено, що Єврокомісія прагне зробити іноземну допомогу «більш направленою на партнерів». Зокрема, блок планує реструктурувати зовнішню допомогу, аби забезпечити свої стратегічні інтереси, серед них: зміцнення альянсів з державами-однодумцями, стримування мігрантів та забезпечення доступу до сировини.

Також у документі зауважують: загальний європейський бюджет перенапружений через спектр вимог — від зеленого переходу до оборони.

Bloomberg підкреслює, що такі заходи ЄС вживає на тлі політики Трампа в перші тижні перебування в Білому домі, яка характеризується, зокрема, заявами про майбутнє введення мит на товари з Європи.

Єврокомісія має окреслити ідеї стосовно покращення свого наступного семирічного бюджету з 2028 по 2034 рік.