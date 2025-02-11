Зеленський в інтервʼю The Guardian розкритикував початкове небажання Байдена надати Україні зброю США не відправлятимуть в Україну свої війська, — глава Пентагону Хегсет » Міністр фінансів США цього тижня відвідає Київ для переговорів про доступ до рідкісноземельних елементів Міністр фінансів США Скотт Бессент планує цього тижня відвідати Київ, аби обговорити доступ Америки до українських рідкісноземельних елементів Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. За словами співрозмовника інформаційного агентства, Бессент здійснить поїздку в межах початкових дискусій про доступ Сполучених Штатів до рідкісноземельних елементів Таким чином американський міністр фінансів стане першим урядовцем кабінету президента Дональда Трампа, який поїде до Києва. Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера. Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати «просто вигребти всі ресурси під нуль». У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.