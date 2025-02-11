Річна інфляція в Україні наближається до 13%

Річна інфляція в Україні у січні склала 12,9% (в порівнянні з січнем 2024 року) проти 12% у грудні.
Про це свідчать дані Держстату.
Хоча порівняно з груднем темпи зростання цін сповільнилися до 1,2% (з 1,4% у грудні), загальна тенденція до подорожчання триває.
Найбільше зростання зафіксували у сфері зв’язку. Тарифи на місцевий телефонний зв’язок піднялися на 29,1%, а мобільний – на 15,6%.
Зазначається, що серед продуктів лідерами подорожчання стали овочі (+5,5% за місяць), олія (+2,8%) та хліб (+2,1%).
Якщо порівнювати з січнем 2024 року, то найбільше додали в ціні ті ж овочі, олія, хліб, а також масло – від 20% до 34%.
Втім, яйця продовжують дешевшати. У січні вони впали в ціні одразу на 23%. Одяг та взуття також здешевшали на 5,5%.
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