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«Ця війна має скоро закінчитись»: Трамп

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

«Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна і скоро закінчиться — забагато смертей і руйнувань. Сполучені Штати витратили мільярди доларів у всьому світі, але є мало що показати. Коли Америка сильна, у світі панує мир», — заявив Трамп.

Раніше співрозмовник Bloomberg розповів, що Бессент здійснить поїздку в межах початкових дискусій про доступ Сполучених Штатів до рідкісноземельних елементів

Таким чином американський міністр фінансів стане першим урядовцем кабінету президента Дональда Трампа, який поїде до Києва.

12 февраля, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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