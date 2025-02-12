«Ця війна має скоро закінчитись»: Трамп

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

«Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна і скоро закінчиться — забагато смертей і руйнувань. Сполучені Штати витратили мільярди доларів у всьому світі, але є мало що показати. Коли Америка сильна, у світі панує мир», — заявив Трамп.

Раніше співрозмовник Bloomberg розповів, що Бессент здійснить поїздку в межах початкових дискусій про доступ Сполучених Штатів до рідкісноземельних елементів

Таким чином американський міністр фінансів стане першим урядовцем кабінету президента Дональда Трампа, який поїде до Києва.