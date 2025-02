Глава Пентагону Хегсет назвав членство України в НАТО нереалістичним У британському міноборони порадили Україні послати Трампа «за російським кораблем», – The Times » У британському міноборони порадили Україні послати Трампа «за російським кораблем», – The Times У міноборони Великої Британії порадили Україні відповісти президентові США Дональду Трампу так само як це зробили захисники острова Зміїний на початку війни Так у коментарі газеті The Times висловився анонімний посадовець британського міноборони. «Дехто з нас казав, що українці воювали три роки, втратили своїх синів і дочок не заради того, щоб їх виключили з обговорення їхнього майбутнього», – заявив співрозмовник медіа. «На їхньому місці я б передав Трампу те саме повідомлення, що й ті, хто був на острові Зміїний», — додав він. Співрозмовник журналістів мав на увазі ситуацію, коли російський крейсер «Москва» звернувся до захисників острова Зміїний із закликом здатися, а йому відповіли: «Русский военный корабль, иди на**й!».