Прем’єр Британії Стармер зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що відповідний візит британського прем’єра відбувається в той час, коли США починають переговори з Росією про припинення війни в Україні, і коли Штати закликають європейські країни витрачати більше коштів на оборону.

Так, речник Стармера заявив: «Буде широкий спектр питань, над якими ми будемо працювати з новою адміністрацією США. Прем’єр-міністр з нетерпінням чекає на зустріч з президентом Трампом найближчим часом, щоб обговорити, як ми можемо поглибити особливі відносини у сфері торгівлі, інвестицій та безпеки».

За словами речника, Стармер закликатиме європейські країни відігравати більшу роль у НАТО, а також підкреслить, що роль Америки в європейській безпеці залишається критично важливою.

«Американські гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для тривалого миру, тому що тільки США можуть утримати [Володимира] Путіна від нового нападу», — сказав він.