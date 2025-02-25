Президент Фінляндії Стубб запропонував європейським колегам створити власний план завершення війни в Україні

Про це він заявив під час спільної зустрічі з високими іноземними гостями та з представниками ЗМІ.

За словами Стубба, через те, що країни ЄС не можуть бути присутніми за столом переговорів, їм необхідно продумати власний спільний план завершення війни в Україні.

«Останні два тижні, коли ми бачили зміни у трансатлантичному партнерстві, і ми тоді мали зрозуміти, що є нова реальність. І питання, як нам долучитися до цього, як ми можемо отримати свою долю», — заявив він.

На думку Стубба, відповідний план має складатися з трьох фаз. Він каже, що Україна вже перебуває на першій — фаза до переговорів.

«Тут треба думати про те, як більше тиснути на Росію і фактично, як підтримувати краще пана Володимира Зеленського та Україну і які домовленості стосовно безпеки можуть бути», — каже Стубб.

Другою фазою, за словами президента Фінляндії, буде припинення вогню. Натомість третя фаза — мир.

«Ми маємо зібратися разом і діяти разом. А для цього має бути план для американців. Якщо ви не показуєте план американцям, то ви не будете долучені до перемовин. А зараз перемовини відбуваються без нас, без жодного плану, стратегії. Саме тому, на мою думку, ця зустріч надзвичайно важлива і наступні два тижні також дуже важливі для майбутнього безпеки Європи», — додав європейський лідер.