У Данії відстежують можливий іноземний вплив на вибори у Гренландії » Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі

Низка європейських лідерів, зокрема президенти Єврокомісії та Євроради, а також американські політики після суперечки Володимира Зеленського з Дональдом Трапом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті висловили підтримку Україні Низка європейських лідерів, зокрема президенти Єврокомісії та Євроради, а також американські політики після суперечки Володимира Зеленського з Дональдом Трапом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті висловили підтримку Україні Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х. «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні», — запевнив польський премʼєр. Емманюель Макрон водночас заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії, цитує Reuters. «Ми повинні … поважати тих, хто воював з самого початку», — підкреслив він. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася українською мовою до Володимира Зеленського. «Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте Володимире Зеленський. Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру», — написала вона. Президент Євроради Антоніу Кошта також написав слова підтримки Україні. Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що сьогодні «стало зрозуміло, що вільному світу потрібен новий лідер». «Україна — це Європа! Ми підтримуємо Україну. Ми активізуємо нашу підтримку України, щоб вони могли продовжувати боротися з агресором. Сьогодні стало зрозуміло, що вільному світу потрібен новий лідер. Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик», — написала вона. Водночас ситуацію у Вашингтоні прокоментував американський сенатор від Каліфорнії Адам Шіфф. «Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну», — написав він.