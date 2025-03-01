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Адміністрація Трампа розглядає припинення військової допомоги Україні

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова високопоставленого чиновника адміністрації Трампа.

Посадовець зазначив, що у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті й, мовляв, його непоступливість у мирному процесі, США можуть припинити усі поточні поставки військової допомоги Україні.

Вказано, що рішення, у випадку ухвалення, стосуватиметься РЛС, транспортних засобів, боєприпасів і ракет «на мільярди доларів», які були обіцяні Україні через президентський механізм і очікують відправки.

Чиновник адміністрації заперечив, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною, і зазначив, що були докладені зусилля для позитивного тону зустрічі, на що вказує відмова Трампа від своїх слів щодо того, що Зеленський є диктатором.

1 марта, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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