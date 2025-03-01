Макрон закликав Європу «знайти смак до ризику й сили» на тлі політики США

Про це він сказав під час візиту до Португалії, передає BMFTV.

«Я бачу багатьох людей у Європі, які кажуть: «Ми повинні бути добрими до американців, це пройде, ми повинні зігнути наші спини», — розповів Макрон.

Далі президент наголосив, що «відповідь не полягає в підкоренні» й він не підтримує «щасливий васалітет».

Водночас французький лідер закликав європейців «знову знайти смак до ризику, амбіцій та сили» на тлі, як зазначає BMFTV, як політики Трампа щодо України, так і введення мит на товари з країн ЄС.

«Європейців можна переконати в одному: вони повинні бути більш, ніж будь-коли, об’єднаними та сильними… Ми повинні зробити дуже серйозний вибір (…) у технологічних, промислових, оборонних питаннях», — додав Макрон.