Трамп позбавив доступу до секретної інформації низку своїх політичних ворогів

Про це повідомляє CNN.

«Я визначив, що доступ наступних осіб до секретної інформації більше не відповідає національним інтересам, — заявив Трамп у службовій записці. — Цим я доручаю кожному керівнику виконавчого департаменту і відомства вжити всіх необхідних додаткових заходів відповідно до чинного законодавства, щоб скасувати будь-які чинні допуски до секретної інформації, якими володіють вищезгадані особи, і негайно скасувати їхній доступ до секретної інформації».

У виданні зазначили, що меморандум охоплює доступ до засекречених брифінгів та будь-якої секретної інформації, який ці особи мали під час роботи в конгресі.

Крім того, таким чином Трамп формалізував скасування доступу для Байдена, а також кількох інших осіб, зокрема двох республіканців з комітету Палати представників, які розслідували його роль у повстанні 6 січня 2021 року, — колишньої представниці Вайомінгу Ліз Чейні та колишнього представника Іллінойсу Адама Кінзінгера.

Раніше цього місяця директор Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що відповідно до директиви Трампа вона анулювала допуск до державної таємниці низки людей, перелічених в останньому меморандумі Трампа, в тому числі високопоставлених чиновників Байдена, колишнього держсекретаря Ентоні Блінкена і колишнього радника з національної безпеки Джейка Саллівана, а також двох адвокатів, які порушували судові справи проти Трампа: генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс і окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг.