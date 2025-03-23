Чехія готова долучитися до миротворчої місії в Україні, — президент Павел

Про це він розповів в інтерв’ю «Європейській правді».

Чеський президент зазначив, що його країна вже є учасницею «коаліції охочих», тож, на його думку, чеські військові повинні увійти до складу миротворчого контингенту. Проте Павел також визнав, що в країні є різні погляди на цю ініціативу.

«Якщо буде сильна група європейських держав, готових надати Україні такі гарантії безпеки, то я глибоко переконаний, що Чехія повинна бути серед них», — сказав президент Чехії.

Він також вважає, що європейські миротворці в Україні будуть однією з двох гарантій безпеки, іншою — стане присутність американського бізнесу в Україні.

Водночас Павел не розглядає можливість вступу України в НАТО в найближчі роки.

«Ми вже побачили, що американський президент (Дональд Трамп, — ред.) відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. Якщо це стає перешкодою у досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО — це не питання кількох місяців», — додав він.

Президент Чехії також повторив свою думку, Україна не зможе воєнним шляхом звільнити окуповані території.