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Віткофф відкинув план Стармера щодо миротворців в Україні

Відповідну заяву він зробив під час інтерв’ю американському блогеру Такеру Карлсону, передає BBC.

За словами Віткоффа, ця ідея базується на «спрощеному» уявленні прем’єр-міністра Великої Британії та інших європейських лідерів, які вважають, що «ми всі маємо бути як Вінстон Черчилль».

В інтерв’ю Карлсону Віткофф похвалив російського диктатора Володимира Путіна, сказавши, що йому «подобається» російський президент.

«Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Він надзвичайно розумний», — сказав він.

Март 24th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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