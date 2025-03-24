Віткофф відкинув план Стармера щодо миротворців в Україні

Відповідну заяву він зробив під час інтерв’ю американському блогеру Такеру Карлсону, передає BBC.

За словами Віткоффа, ця ідея базується на «спрощеному» уявленні прем’єр-міністра Великої Британії та інших європейських лідерів, які вважають, що «ми всі маємо бути як Вінстон Черчилль».

В інтерв’ю Карлсону Віткофф похвалив російського диктатора Володимира Путіна, сказавши, що йому «подобається» російський президент.

«Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Він надзвичайно розумний», — сказав він.