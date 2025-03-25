Рада зняла з порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії

Верховна Рада зняла з порядку денного законопроєкт №10311, який дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільних під час масових заворушень.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк,

Деталі: За словами Шабуніна, Міністерство внутрішніх справ не змогло аргументовано спростувати критику ЦПК щодо документа. Він зазначив, що положення, які фактично розширювали можливості силовиків у протидії протестам, МВС подало як «впорядкування прав нацгвардійців».

Також Шабунін наголосив, що МВС не пояснило, яким чином боротьба з масовими протестами допомагає у протидії диверсійно-розвідувальним групам (ДРГ), що було офіційним обґрунтуванням необхідності ухвалення цього законопроєкту.

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що законопроєкт зняли з розгляду, визнавши його недопрацьованим.

Пряма мова Железняка: «В конспірологію тут не вірю. Відверто, всі нормально розуміли що треба доопрацювати. Не думаю що в цьому скликанні приймемо. Як мінімум не в такий редакції».