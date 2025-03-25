Україна і США домовилися про безпеку в Чорному морі

Україна та США домовилися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням «духу домовленостей» — повідомлення міністра оборони Рустема Умєрова, який брав участь у переговорах в Саудівській Аравії

«Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист».

Результатом консультацій також стало те, що «всі сторони» привітали залучення третіх країн з метою забезпечити «підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей».

Також США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.