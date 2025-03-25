Знищує цілі в морі, на землі та в повітрі: Федоров розповів про новий дрон «Катран»

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

Михайло Федоров розповів, що секретний дрон «Катран» знищує цілі, як на морі, так і на землі чи в повітрі. Його розробила українська військова компанія Military Armored Company HUB. І попри те, що інформація про місії з цим дроном засекречена, відомо, що він значно змінює «правила гри» на морі.

«Дрон оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. Він спокійно долає відстані понад 1000 кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний — ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі», — розповідає міністр.

Окрім цього «Катран» не потребує окремих засобів радіоелектронної боротьби. Він має технологію, що передбачає вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток.

«Пишаюсь українськими розробниками з кластера Brave1 — ви створюєте унікальні технології не лише для України, а й для світу», — написав Федоров.