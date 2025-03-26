Парламент Вірменії ухвалив законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС

Про це повідомляє News Armenia.

Під час голосування за законопроєкт 64 голоси «за» віддали депутати фракції «Громадянський договір», опозиційна фракція «Честь маю» проголосувала «проти», а фракція «Вірменія» не брала участі у голосуванні.

Крім цього, уряд запропонував вилучити преамбулу з тексту закону.

Так, фразу «Вірменія, висловлюючи волю народу» замінили на відредагований варіант: «Вірменія, маючи на меті розвивати демократичні інститути, підвищувати добробут суспільства, зміцнювати безпеку, стійкість та верховенство права, оголошує про початок процесу вступу до ЄС».

Заступник міністра закордонних справ Вірменії Паруйр Оганнісян заявив, що ухвалення законопроєкту саме по собі не є заявою на вступ до ЄС: «Втім, це свідчить про прагнення громадян Вірменії до поглиблення партнерства з ЄС на новому рівні та відповідає збалансованій зовнішній політиці країни».