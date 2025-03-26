«Реакція буде руйнівною»: Рютте прокоментував ймовірність нападу РФ на країну НАТО

Про це він сказав під час візиту до Польщі, передає The Guardian.

«Не забуваймо, що Росія була і залишається найбільш значною і темною загрозою для нашого Альянсу. Не забуваймо, що Росія переходить на економіку воєнного часу. І це матиме величезний вплив на її потенціал і здатність розбудовувати свої збройні сили», — заявив Рютте.

Генсек НАТО також підкреслив: Північноатлантичний альянс захищатиме Польщу або будь-яку іншу державу блоку в разі нападу.

«Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника — він зустрінеться з усією силою цього жорстокого Альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже зрозуміло Володимиру Володимировичу Путіну і будь-кому іншому, хто… захоче напасти на нас», — акцентував він.

Також Рютте згадав про важливість колективної оборони НАТО за Статтею 5.