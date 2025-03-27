«Будемо більш канадськими в оборонних можливостях»: прем’єр Канади відреагував на витік секретних даних у США

Про це пише CNN.

За словами Карні, помилки трапляються у всіх, але важливим є те, як люди реагують на них і як виправляють. Він наголосив, що витік військових планів США журналістам – це дуже серйозна проблема і з неї необхідно винести всі уроки.

«Мій обов’язок – планувати найгірше, думати про найскладнішу еволюцію нового середовища загроз, про те, що це означає для Канади і як нам найкраще захистити Канаду. Частина цієї відповіді – бути дедалі більш і більш канадськими в наших оборонних можливостях, дедалі більш і більш канадськими в наших рішеннях, брати на себе більшу відповідальність», – зазначив прем’єр Канади.

Карні додав, що у Канади та США міцне партнерство у сфері розвідки через альянс Five Eyes («П’яте око») щодо обміну даними. До нього також входять Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.

Скандал із витоком секретних даних у США: що відомо

Головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг написав у матеріалі на сайті видання, що 11 березня радник з нацбезпеки США Майкл Волц надіслав йому запит до закритого чату Signal. Журналіст вирішив, що це несправжній акаунт, однак прийняв запрошення.

За його словами, чат створений «для координації щодо хуситів, особливо протягом наступних 72 годин». Він так написав, що серед учасників були віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор нацрозвідки Тулсі Габбард, міністр фінансів Скотт Бессент, радник з нацбезпеки Майкл Волц та інші високопосадовці адміністрації Трампа.

Зокрема, у чаті Джей Ді Венс висловив сумніви, побоюючись негативного впливу на економіку та ціни на нафту, а також суперечностей з політикою Трампа щодо Європи.

Джо Кент — керівник наццентру боротьби з тероризмом — підтримав ідею відкладення операції, вважаючи, що терміновості немає, а міністр оборони США Піт Гегсет наполягав на негайному ударі, щоб продемонструвати рішучість США та використати момент. Він також висловив побоювання, стосовно можливої самостійної операції Ізраїлю та ризику витоку інформації.

Окрім цього політики порушили питання компенсації витрат Європою та використання цієї операції, як важелі тиску на неї та Єгипет.

Чиновники обговорювали, як подати операцію громадськості, щоб отримати підтримку, а також результати операції після ударів у Сані.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пізніше відреагував на ситуацію з витоком секретних даних, зазначивши, що радник з нацбезпеки Майкл Волц засвоїв свій урок. Сам Волц взяв на себе повну відповідальність за цей скандал.