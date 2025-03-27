Норвегія надасть Україні у 2025 році військової допомоги на майже $8 млрд.

Про це повідомила міністерка праці й інтеграції країни Тоньє Бренна.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що кошти підуть на закупівлю та виробництво дронів, снарядів, артилерії.

Як зазначила норвезька чиновниця, за три роки муніципалітети країни прийняли понад 90 тис. українських біженців та осіб з тимчасовим захистом.

«Для країни з населенням близько 500 тис., це чимало. Ми всі прагнемо миру в Україні, але він має бути тривалим і справедливим. Коли настане мир, людський капітал буде ключовим для відбудови України. Є межа між інтеграцією та компетенцією переселенців з України в Норвегії й інших країнах та відбудовою України».

Тим часом серед українців, які оформили тимчасовий захист у Норвегії, офіційно працевлаштовані 30%.Частка зайнятості подвоїлася удвічі, попередньо з минулим роком, заявила Бренна.