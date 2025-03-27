В Україні діятимуть сили стримування за участю кількох держав Європи, — Макрон

Про це він розповів на пресконференції, цитує CGTN Français.

За словами Макрона, у разі встановлення миру в Україну направлять сили стримування, до яких приєднаються кілька держав Європи. Президент Франції сподівається, що буде підтримка таких дій з боку США, однак хоче підготувати альтернативний сценарій без участі Вашингтона.

Також він підкреслив: з українськими військовослужбовцями працюватимуть французька та британська військові делегації для розробки формату майбутньої армії України

Пропозиції щодо моніторингу припинення вогню від Коаліції охочих

Макрон наголосив, що зусилля держав Коаліції охочих він очолюватиме разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також французький лідер заявив: міністри закордонних справ держав Коаліції мають 3 тижні для підготовки пропозицій щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні, цитує РБК-Україна.