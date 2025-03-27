В Україні обрали автомобіль року 2025

Про це повідомляє УкрАвтопром.

Переможцем щорічної акції став Škoda Kodiaq. Також під час церемонії були визначені кращі автомобілі у різних категоріях.

Акція «Автомобіль року в Україні» проводиться з 2001 року і є найбільш відомим та авторитетним конкурсом щодо вибору кращих нових автомобілів в країні.

Переможцями в інших номінаціях цього року стали:

— Міський легковий автомобіль — Volkswagen Golf;

— Легковий автомобіль — Škoda Octavia;

— Легковий автомобіль бізнес сегменту — Mercedes-Benz E-Class;

— Міський кросовер — Peugeot E-2008;

— Кросовер — Volkswagen Tiguan;

— Позашляховик/SUV — INEOS Grenadier;

— Легковий електромобіль — Porsche Taycan;

— Компактний електрокросовер — Hyundai IONIQ 5 N;

— Електрокросовер/SUV — Audi Q6 e-tron;

— Гібридний автомобіль — Honda CR-V e:HEV;

— Спортивний автомобіль — Audi RS 6 Avant GT;

— Легковий автомобіль преміум сегменту — Mercedes-Benz E-Class;

— SUV преміум сегменту — Audi Q7;

— Пікап — Mitsubishi L200;

— Сімейний вен — Ford Tourneo Custom;

— Автомобіль для комерції — Ford Transit Custom;

— Дизайн — Aston Martin DB12.