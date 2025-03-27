В Україні обрали автомобіль року 2025

Про це повідомляє УкрАвтопром.
Переможцем щорічної акції став Škoda Kodiaq. Також під час церемонії були визначені кращі автомобілі у різних категоріях.
Акція «Автомобіль року в Україні» проводиться з 2001 року і є найбільш відомим та авторитетним конкурсом щодо вибору кращих нових автомобілів в країні.
Переможцями в інших номінаціях цього року стали:
— Міський легковий автомобіль — Volkswagen Golf;
— Легковий автомобіль — Škoda Octavia;
— Легковий автомобіль бізнес сегменту — Mercedes-Benz E-Class;
— Міський кросовер — Peugeot E-2008;
— Кросовер — Volkswagen Tiguan;
— Позашляховик/SUV — INEOS Grenadier;
— Легковий електромобіль — Porsche Taycan;
— Компактний електрокросовер — Hyundai IONIQ 5 N;
— Електрокросовер/SUV — Audi Q6 e-tron;
— Гібридний автомобіль — Honda CR-V e:HEV;
— Спортивний автомобіль — Audi RS 6 Avant GT;
— Легковий автомобіль преміум сегменту — Mercedes-Benz E-Class;
— SUV преміум сегменту — Audi Q7;
— Пікап — Mitsubishi L200;
— Сімейний вен — Ford Tourneo Custom;
— Автомобіль для комерції — Ford Transit Custom;
— Дизайн — Aston Martin DB12.
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