Італійська премʼєрка Мелоні закликала США взяти участь у наступному саміті Коаліції охочих

Про це вона сказала після саміту Коаліції в Парижі 27 березня, повідомляє ANSA.

«Зараз важливо мати можливість поширити часткове припинення вогню на цивільну інфраструктуру, таку як школи та лікарні, з метою досягнення повного припинення вогню», — заявила Мелоні.

Водночас глава італійського уряду «підкреслила важливість продовження роботи зі Сполученими Штатами для припинення конфлікту і досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, сподіваючись на участь американської делегації в наступній координаційній зустрічі», зазначили в офісі премʼєрки.