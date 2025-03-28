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Італійська премʼєрка Мелоні закликала США взяти участь у наступному саміті Коаліції охочих

Про це вона сказала після саміту Коаліції в Парижі 27 березня, повідомляє ANSA.

«Зараз важливо мати можливість поширити часткове припинення вогню на цивільну інфраструктуру, таку як школи та лікарні, з метою досягнення повного припинення вогню», — заявила Мелоні.

Водночас глава італійського уряду «підкреслила важливість продовження роботи зі Сполученими Штатами для припинення конфлікту і досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, сподіваючись на участь американської делегації в наступній координаційній зустрічі», зазначили в офісі премʼєрки.

28 марта, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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