«Ми більше не можемо дозволити собі бути не повністю дієздатними»: Бербок запропонувала змінити принцип голосування в ЄС

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок на конференції «Європа 2025», передає Укрінформ.

«Якщо ядром ЄС є принцип спільного ухвалення рішень, а стаття 4 Договору про ЄС говорить, що метою є «принцип лояльної співпраці», то ми просто не можемо продовжувати миритися із ситуацією, що… одна країна робила прямо протилежне. І ця країна не тільки працює проти лояльної співпраці з кожним раундом продовження санкцій кожні шість місяців, а й блокує переговори з Україною про вступ», — зазначила Бербок.

За її словами, в ситуації, коли безпека Європи під загрозою, і не завжди чітко зрозуміло, на чиєму боці стоять американці, а занепокоєння є максимальними з моменту «холодної війни», найважливішим є рішучість.

«І тому я звертаюся з терміновим закликом: нарешті має бути запроваджено голосування кваліфікованою більшістю з ключових питань європейської зовнішньої політики… Ми більше не можемо дозволити собі бути тут не повністю дієздатними. Якщо стаття 4, параграф 3 Договору про ЄС має значення і застосовується принцип лояльної співпраці, то настав час прояснити: кожен, хто блокує або атакує цей принцип, повинен очікувати, що на нього поширюється інша стаття», — заявила в.о. глави МЗС.