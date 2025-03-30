Своєчасний технічний огляд автомобіля: чому це важливо?

Технічний огляд автомобіля – це один з найважливіших профілактичних заходів, що дозволяє уникнути раптових поломок та дороговартісних ремонтів. В Україні такий огляд на сто може бути регулярним та плановим або проходитися перед далекою подорожжю. Використовуйте сертифіковані центри обслуговування, з досвідченими фахівцями, котрі можуть зарадити вам в різних складних та простих ситуаціях.

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Як проводиться технічний огляд автомобіля?

Під час технічного огляду на станції технічного обслуговування (СТО) фахівці перевіряють ключові системи автомобіля, зокрема:

Гальмівну систему – перевіряється знос колодок, стан гальмівної рідини, працездатність гальмівних механізмів.

Ходову частину – оглядаються амортизатори, підвіска, рульове управління.

Стан двигуна – діагностується робота двигуна, рівень масла, система охолодження.

Освітлення – коректність роботи фар, поворотників, стоп-сигналів.

Шини та колеса – ступінь зносу, відповідність сезону, правильність тиску в шинах.

Електроніка та діагностика комп’ютерних систем – перевірка електронних блоків управління, сканування можливих помилок.

Як часто слід проходити технічний огляд?

Частота проходження технічного огляду залежить від типу автомобіля та умов його експлуатації:

Нові автомобілі – рекомендовано перевіряти кожні 10 000 – 15 000 км пробігу або раз на рік.

Авто старше 3-5 років – проходити огляд кожні 6 місяців або після 10 000 км.

Комерційний та громадський транспорт – технічний контроль проводиться частіше, залежно від норм законодавства.

Чому важливо обирати сертифіковані СТО?

Сертифіковані СТО мають професійне обладнання та кваліфікованих майстрів, які гарантують якість виконаних робіт. Вони використовують оригінальні або сертифіковані запчастини та дотримуються стандартів безпеки. Звернення до офіційних СТО допомагає уникнути некваліфікованого ремонту, що може призвести до ще більших проблем із транспортним засобом.

На що звернути увагу під час технічного огляду?

Документація СТО – перевірити наявність ліцензії та сертифікатів. Діагностичний звіт – вимагати повний звіт про виконані роботи та виявлені несправності. Якість запчастин – переконатися, що встановлені деталі відповідають заводським стандартам. Гарантія на роботи – надійні СТО надають гарантію на послуги та запчастини.

Своєчасний технічний огляд – це інвестиція у вашу безпеку та комфорт на дорозі. Не відкладайте перевірку автомобіля, щоб уникнути неприємних ситуацій на трасі!